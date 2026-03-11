Boric se despide de La Moneda asegurando dejar un Chile "mejor que cuatro años atrás" "con las manos limpias"

Archivo - Il Presidente Della Repubblica Del Cile Al Business Meeting Cile-Italia - Europa Press/Contacto/Angelo Carconi - Archivo

CHILE, 11 Mar (EUROPA PRESS)

Gabriel Boric, el mandatario saliente de Chile, entregó un emotivo mensaje de despedida desde el Palacio de La Moneda este martes, asegurando dejar atrás un país "mejor" a pesar de reconocer "errores" durante su gestión. El líder chileno, a pocas horas de pasar el relevo a José Antonio Kast, destacó el progreso nacional bajo su mandato con una mirada positiva y esperanzadora hacia el futuro.

Boric, en una declaración pública vía vídeo en sus redes sociales, remarcó los avances que, según él, ha experimentado Chile en los últimos cuatro años. "Es justamente porque he recorrido Chile entero que puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás", afirmó el presidente saliente, quien prometió una transición "impecable" al gobierno entrante.

El presidente admitió responsabilidades en fallos como el manejo del caso Monsalve, que involucró la detención del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por alegaciones de violación y abusos sexuales, así como en la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

De igual forma, Boric lamentó no haber logrado avances significativos en ámbitos clave como el proyecto de la Sala Cuna, y en la reforma del financiamiento de la educación superior, destacando el peso que la deuda estudiantil representa para muchas familias chilenas.

En su discurso, Boric no solo hizo un balance de su gestión, sino que también alabó el legado de sus antecesores desde la recuperación democrática del país, enfatizando en la construcción de un estado que equilibra "continuidad y cambio". Además, se mostró abierto a colaborar con Kast, el conservador de 60 años que lo reemplazará, en asuntos de interés nacional.

"Cuando termine la ceremonia y hayamos hecho entrega de la banda presidencial, saldré del Congreso como un ciudadano más y me iré con Paula, con el Vale y con Violeta a construir una vida lejos de la primera línea, pero siempre consciente que como expresidente de la República uno tiene responsabilidades", reflexionó Boric sobre su futuro inmediato.

Cerrando su gestión, recordó la "tremenda responsabilidad" que asumió hace cuatro años con humildad y se despidió con "gran emoción y agradecimiento", reafirmando su compromiso de seguir trabajando por un Chile "más justo, digno, igualitario y con la esperanza intacta".