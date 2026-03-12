Subsecretario de Exteriores chileno fue atacado a pedradas tras asumir cargo en gobierno de Kast

Archivo - Chile.- Un tribunal de Chile decreta prisión preventiva para tres antiguos carabineros por robo con violencia - LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO / LEONARDO RUBILAR

CHILE, 12 Mar (EUROPA PRESS)

En el contexto de protestas en el centro de Santiago de Chile, tras la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, conocido por su postura ultraderechista, el vehículo del recién nombrado Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres, fue objeto de un violento ataque. El incidente ocurrió en la emblemática zona de Plaza Italia, donde individuos encapuchados lanzaron piedras contra el automóvil, causando daños significativos en sus ventanas y carrocería. El diario 'La Tercera' reportó que, aunque hubo daños materiales, Torres no sufrió lesiones graves.

Además, un carabinero resultó herido en la pierna durante un enfrentamiento con un grupo violento, que agredió al personal de seguridad con objetos contundentes mientras intentaban dispersar una manifestación en el centro de la capital chilena. El Teniente Coronel Bernardo Leiva, en representación de la Prefectura de Santiago Central, confirmó que la lesión del funcionario es de carácter reservado.

Este ataque sucede en un momento crucial, cuando el presidente Kast se preparaba para dar su primer discurso en La Moneda, sede del poder ejecutivo en Chile. Durante su intervención, Kast prometió un firme respaldo a Carabineros, policías, gendarmes y Fuerzas Armadas, comprometiéndose a proporcionar el apoyo legal, los recursos del Estado y la voluntad política que, según él, les había faltado durante mucho tiempo.

Reiteró su compromiso de que ningún funcionario de orden y seguridad enfrentará la violencia solo, criticando la pasividad de algunos sectores ante estos hechos. Además, advirtió que su "gobierno de emergencia" está decidido a perseguir, encontrar, juzgar y encerrar a quienes atenten contra las fuerzas del orden, mencionando el reciente ataque en Puerto Varas que dejó a un carabinero en estado de muerte cerebral como un caso que no quedará impune.