Aumentan a trece los muertos por lluvias torrenciales e inundaciones en Chile

CHILE COQUIMBO FLOODS - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

CHILE, 22 Jul (EUROPA PRESS)

Las autoridades chilenas elevaron a trece el número de muertos por las lluvias torrenciales que afectaron principalmente al norte del país, incidentes que dejaron 16 heridos y siete desaparecidos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) presentó su último informe donde se detalló que hasta la fecha hay 3.300 damnificados, entre los cuales más de 1.300 personas se encuentran desplazadas en albergues. Además, más de 63.250 habitantes están "aislados" en las áreas afectadas, donde se registraron también cien viviendas destruidas y más de 3.500 con daños graves.

Alicia Cebrián, directora del organismo, mencionó en una rueda de prensa que se suman más de 87.000 personas sin suministro eléctrico en las regiones de Atacama y La Araucanía, concentrándose particularmente en Coquimbo y Valparaíso. También, más de 176.000 personas carecen de acceso a agua potable en Coquimbo y otras 5.000 en Atacama.

"Hoy salió un segundo avión con destino a la Región de Atacama, con nueve toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviadas a las regiones y en proceso de entrega a las distintas comunas", confirmó, según lo reportado por el diario chileno 'La Tercera'.

El Gobierno de Chile decretó el lunes el "estado de catástrofe" en el norte del país debido a las inundaciones, producto "del impacto del sistema frontal que generó aislamientos, desborde de ríos y canales, anegamientos, corte de servicios básicos y restricciones en rutas en ambas zonas".