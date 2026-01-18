Boric decreta estado de catástrofe ante incendios en el centro y sur de Chile

Archivo - CHILE VINA DEL MAR FOREST FIRES DEATH TOLL - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

CHILE, 18 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este domingo la instauración del estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bío-Bío, ubicadas en el centro y sur del país, debido a la oleada de incendios que devastan estas áreas.

Boric comunicó a través de las redes sociales que "Todos los recursos están disponibles" para enfrentar los 20 focos activos de incendio, con especial atención en la región de Bío-Bío.

En esta zona, Alicia Cebrián, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), constató que la situación obligó a evacuar a 20.000 personas en la comunidad de Penco Lirquén. El alcalde, Rodrigo Vera, describió a Meganoticias que la crisis "escapa a toda lógica humana".

El hospital de Lirquén requirió una evacuación total, incluyendo a médicos y pacientes, ante el peligro inminente. Además, la provincia de Concepción, perteneciente a la región de Bío-Bío y dividida en tres sectores, se encuentra bajo alerta roja. El Senapred, por medio de sus últimas actualizaciones en redes sociales, indicó que casi diez sectores están bajo órdenes de evacuación inmediata.