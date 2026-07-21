Chile declara "estado de catástrofe" en el norte por intensas lluvias que han dejado diez muertos.

Chile.- Chile decreta el "estado de catástrofe" por las lluvias en el norte del país, que dejan ya diez muertos - Europa Press/Contacto/Manuel Urzua

CHILE, 21 Jul (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Chile decretó el "estado de catástrofe" en el norte del país debido a las inundaciones generadas por las lluvias torrenciales, que dejaron al menos diez muertos, según el último balance publicado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

"El presidente, José Antonio Kast, anunció el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en la provincia de Huasco (región de Atacama) y en la región de Coquimbo, por un período de 30 días", comunicó el Gobierno chileno a través de redes sociales.

La medida responde al impacto del sistema frontal que generó aislamientos, desbordes de ríos, anegamientos, corte de servicios básicos y restricciones en rutas en ambas zonas. Esto implica la designación de "jefes de la Defensa Nacional" en estas áreas para "coordinar la respuesta y garantizar el orden y la seguridad pública".

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, afirmó que las lluvias de los últimos días "superaron los pronósticos" y "generaron una serie de situaciones de aislamiento de personas, cortes de caminos, calles anegadas, problemas en los sistemas de alcantarillado y otras condiciones", lo que llevó a la decisión de decretar el estado de catástrofe.

Además, el Gobierno habilitó fondos de emergencia y coordinó actividades con el Ejército para el despliegue de medios, sumándose la suspensión de clases, la habilitación de albergues y una serie de "evacuaciones preventivas" de población, según un comunicado emitido por el Ejecutivo.

El SENAPRED especificó que hasta el momento se confirmaron diez fallecidos en Atacama y Arica y Parinacota, y reportó 16 heridos, cuatro desaparecidos y más de 2.400 damnificados como resultado de las intensas lluvias.

El organismo destacó que más de 104.500 personas están "aisladas", principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, y subrayó que cerca de 80 viviendas fueron "destruidas" y más de 2.100 sufrieron daños graves, con otras 18.500 con daños "menores".

Por su parte, Kast lamentó desde la región de Coquimbo, donde se reunió con el gobernador, Cristóbal Juliá, y otros altos cargos locales, el número de víctimas y explicó el despliegue de las autoridades ante una emergencia "que aún no termina", según recogió la emisora chilena Cooperativa.

"Entiendo la urgencia, entiendo la angustia que genera un fenómeno climático como el que hemos vivido", señaló el mandatario, añadiendo que "esto no es una diferencia de colores políticos". "Hoy día la urgencia que nos convoca a todos es salvar vidas", concluyó.