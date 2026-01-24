España envía brigadas para ayudar en extinción de incendios forestales en Chile

España envía efectivos para colaborar en la extinción de incendios forestales en Chile - MITECO

CHILE, 24 Jan (EUROPA PRESS)

Un grupo de nueve expertos en la lucha contra los incendios forestales llegó a Chile este sábado para colaborar con el país en las tareas de extinción de los siniestros que han estado afectando distintas zonas del territorio. El equipo, que cuenta con especialistas en extinción de grandes incendios, coordinación aérea, operaciones, gestión de emergencias y análisis estratégicos, estará en el país durante 10 días, con un retorno programado para el 3 de febrero a España.

Esta misión de ayuda fue enviada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, en respuesta a la solicitud de asistencia hecha por el Gobierno de Chile el 19 de enero a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM) y una petición específica a España para la movilización de un equipo de Evaluación y Asesoramiento en Incendios Forestales (FAST).

El contingente está conformado por miembros de distintas instituciones españolas, incluyendo cuatro del Miteco, tres de la Generalitat de Cataluña, uno de la Junta de Andalucía y un integrante de Protección Civil. Su labor en Chile se coordinará en estrecha colaboración con la Corporación Forestal de Chile (CONAF), entidad a cargo de la gestión de incendios forestales en el país.

Los 'FAST' son expertos con vasta experiencia en todos los aspectos relacionados con los incendios forestales, incluidas las fases de alerta, prevención, preparación y extinción. Esta capacidad les permite ser movilizados tanto para misiones de asesoramiento como de respuesta directa ante emergencias.

El despliegue de este equipo a Chile no es la primera vez que se realiza una acción de este tipo. En el pasado, en 2023, España ya había movilizado este tipo de ayuda para enfrentar emergencias por incendios forestales en el país, y se anticipa que lo volverá a hacer en 2024 para apoyar en situaciones similares en Guatemala y Bolivia.