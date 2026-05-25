Un fuerte terremoto de magnitud 6,9震打 la región norteña de Antofagasta en Chile

Archivo - Un terremoto de magnitud 6,9 sacude la región norteña de Antofagasta en Chile - TWITTER - Archivo

CHILE, 26 May (EUROPA PRESS)

Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala de Richter sacudió este lunes la región chilena de Antofagasta, en el norte del país, sin que, hasta el momento, se registraran "grandes afectaciones", ni daños personales o estructurales.

El epicentro de este temblor se localizó a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Calama, con una profundidad de más de 100 kilómetros, según informaron el Centro Sismológico Nacional de Chile y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), que "continúa evaluando la afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".

En este contexto, el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, argumentó que la región se mantiene "operativa" y "sin grandes afectaciones"; mientras que en Calama, "hay 22.282 hogares sin suministro eléctrico y 3.000 hogares sin agua potable producto del rompimiento de una matriz".

"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectación de daños estructurales", zanjó Máximo Pavez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) apuntó que las características de este sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami" en la costa del país.