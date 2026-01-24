Identifican a las víctimas fatales de los incendios que arrasaron más de 64.000 hectáreas

Chile.- Identificadas las víctimas mortales de los incendios forestales que han arrasado más de 64.000 hectáreas - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

CHILE, 25 Jan (EUROPA PRESS)

El devastador avance de los incendios forestales en el centro y sur de Chile ya dejó un saldo de 21 muertos, según las últimas actualizaciones provenientes de las autoridades locales. Este sábado, el Servicio Médico Legal (SML) de Chile logró identificar y entregar los cuerpos de cuatro víctimas más, elevando a 14 el número de fallecidos retirados solo por el SML de Concepción, en un esfuerzo conjunto con las autoridades de Biobío.

Este anuncio llega tras intensas labores de búsqueda, donde este mismo día se clausuraron las operaciones en el sector La Huasca, Lirquén, sin reportar nuevos hallazgos. La región había sido punto clave en las operaciones de búsqueda recientes.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, comunicó desde la localidad de Ríos de Chile, detalles sobre la identificación de todas las víctimas fatales reconocidas hasta el momento en la región, incluyendo once personas oriundas de Ríos de Chile, ocho de calle Balmaceda y una del sector Punta de Parra. "Producto de ese trabajo es que hoy hemos podido entregar a la totalidad de los fallecidos del Biobío, salvo aquel que fue encontrado producto de este operativo de hoy", señaló Cartagena.

El proceso de búsqueda e identificación involucró una estrecha colaboración entre el SML, la Policía de Investigaciones (PDI), y Carabineros, todos bajo la coordinación del Ministerio Público. Más de 650 funcionarios policiales han participado en las operaciones, conforme a la información proporcionada por la PDI.

En paralelo, las cifras reportadas por la Fiscalía del Biobío coinciden con los últimos datos ofrecidos por el gobierno chileno, que en una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) informó sobre la situación a nivel nacional. Hasta el momento, los incendios han afectado a 20,568 personas, destruido 2,707 viviendas y han calcinado 64,379 hectáreas de terreno en las regiones de Ñuble, Biobío, y La Araucanía, manteniéndose la alerta roja.

Las llamas, que no dan respiro a las zonas afectadas, tienen actualmente trece focos categorizados de gran magnitud. La tragedia ha llevado a la detención de una decena de personas en el contexto de los siniestros que han abatido a la nación durante la última semana.