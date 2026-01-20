Incendios devastan centro y sur de Chile: 20 fallecidos y 34.000 hectáreas destruidas

Chile.- Ascienden a 20 los muertos y 34.000 las hectáreas calcinadas por los incendios en el centro y sur de Chile - Europa Press/Contacto/Zhu Yubo

CHILE, 20 Jan (EUROPA PRESS)

El titular del Ministerio del Interior, Álvaro Elizalde, reveló el lunes en una conferencia de prensa que la serie de incendios en Chile cobró una vida más, elevando el número de fallecidos a 20. Esta nueva tragedia se suma a las 19 víctimas en la región de Bío Bío y una en Ñuble. Elizalde compartió que de los fallecidos, seis han sido identificados por el Servicio Médico Legal.

El impacto de los incendios se extiende a más de 7.079 personas afectadas, con 573 de ellas albergadas en 19 refugios de emergencia activados por las autoridades para enfrentar esta crisis. La devastación alcanza ya más de 34.000 hectáreas, concentrando la mayor destrucción en Bío Bío, donde se reportan más de 27.000 hectáreas arrasadas.

Elizalde detalló que actualmente hay 31 focos activos de los 142 reportados desde el 17 de diciembre. Los esfuerzos para combatirlos involucran a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y equipos de emergencia de distintas administraciones.

En relación a las investigaciones sobre las causas detrás de estos siniestros, se anunció la detención de dos individuos en incidentes separados por supuestamente intentar iniciar fuegos. Los Carabineros detuvieron a una persona en Penco, región del Biobío, la cual, según informó, "fue retenida por vecinos" mientras intentaba provocar un incendio. Además, se reportó la detención de un individuo de nacionalidad boliviana en la región del Maule, acusado de "uso ilícito de fuego" tras ser descubierto quemando ramas en el Fundo Corinto, Pencahue.

La Fiscalía chilena continúa las investigaciones para determinar el origen de los incendios, en un esfuerzo por esclarecer estos eventos y evitar su repetición.