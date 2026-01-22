Más de 20 fallecidos y varios detenidos tras incendios en Chile

Archivo - Chile.- Al menos 21 muertos y más de una decena de detenidos por los incendios en Chile - Copyright Todos los derechos res / AgenciaUno

CHILE, 22 Jan (EUROPA PRESS)

Un total de 21 personas perdieron la vida y otras 20.000 resultaron afectadas debido a los devastadores incendios forestales que azotan el centro y sur de Chile según comunicaron las autoridades del país. Hasta el momento, se han arrestado a once individuos en relación con los siniestros, que han consumido cerca de 40.000 hectáreas de terreno.

Luis Cordero, el ministro de Seguridad de Chile, reveló en una conferencia de prensa que de los detenidos, cuatro fueron arrestados por su presunta responsabilidad en el inicio de algunos de los incendios, particularmente en la región de La Araucanía, en la localidad de Perquenco. "Se encontró combustible y acelerante", indicó Cordero, asegurando además que se ha pedido una extensión de la detención para los implicados y se ha presentado una querella en su contra.

Por otro lado, se informó que siete personas fueron detenidas por vulnerar el toque de queda establecido a raíz de la emergencia, según datos del diario 'La Tercera'.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó el aumento a 21 víctimas fatales producto de los incendios, sucedidos en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, áreas que se mantienen en alerta roja. Hasta ahora, el Servicio Médico Legal de Chile ha logrado identificar a once de los fallecidos.

Elizalde también anunció que se prohibió el uso de drones en las zonas impactadas por los incendios, medida que incluye a medios de comunicación. Resaltó el peligro que representan estos dispositivos al operar en áreas donde las aeronaves realizan labores de combate contra el fuego. "Es muy peligroso que se operen estos drones, porque esto podría provocar un accidente con las aeronaves que están combatiendo los incendios", sostuvo el Ministro, subrayando los riesgos asociados a su uso en medio de las acciones de emergencia.