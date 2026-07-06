Archivo - Chile.- Registrado un terremoto de 5,2 cerca de Valparaíso (Chile) - TWITTER - Archivo

CHILE, 6 Jul (EUROPA PRESS)

Un terremoto de magnitud 5,2 en la escala de Richter fue detectado este lunes a las 12.15 horas (18.15 horas en la España peninsular) en aguas cercanas a Valparaíso, en la zona central de Chile. No se emitió alerta de tsunami.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) chileno indicó que el epicentro se localizó a 33 kilómetros al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso, a una profundidad de 26 kilómetros.

Un segundo sismo sacudió esa misma zona tres minutos más tarde, con un epicentro también cerca de Quintero. El segundo temblor fue de magnitud 4,6 y un tercer terremoto de magnitud 2,8 ocurrió a las 12.31 horas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó de dos temblores en la zona con magnitud 5,1 y 4,8.