Se registró sismo de magnitud 7,5 en aguas cercanas a la Antártida y el sur de Sudamérica

Archivo - Registrado un terremoto de 7,5 en las aguas entre la Antártida y el extremo sur de Sudamérica - Europa Press/Contacto/Kike Calvo - Archivo

CHILE, 22 Aug (EUROPA PRESS)

Un sismo de 7,5 grados en la escala de Richter remeció el jueves el pasaje de Drake, ubicado entre la Antártida y el extremo sur del continente sudamericano, cerca del Cabo de Hornos en Chile, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Según los registros, el evento sísmico ocurrió a las 22.16 horas local de Chile (4.16 horas en la península ibérica), y hasta el momento, no se ha emitido alerta de tsunami ni se reportan víctimas.

El epicentro fue determinado a unos 710 kilómetros al sur de Ushuaia, considerada la ciudad más meridional de Argentina, con una profundidad de 10,8 kilómetros. Por otro lado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ajustó la magnitud del terremoto a 8,0 en la escala de Ritcher e instó a la población a "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional" debido al riesgo de un posible tsunami.