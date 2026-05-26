Un sismo de magnitud 5,1 sacudió nuevamente la región norteña de Antofagasta en Chile

CHILE, 27 May (EUROPA PRESS)
Un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter sacudió este martes la región chilena de Antofagasta, donde en la víspera se registró otro temblor de magnitud 6,9, según la información preliminar entregada por el Centro Sismológico Nacional del país.
Este sismo, catalogado como "de menor intensidad" por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sureste de Sierra Gorda.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características de este temblor "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami" en las costas chilenas.
Hasta ahora, no se han registrado daños personales ni materiales. Sin embargo, el SENAPRED señaló que evalúa posibles daños a personas y afectaciones a servicios básicos o infraestructura como consecuencia de este sismo.