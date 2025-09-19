Sismo de magnitud 5,8 afecta el norte de Chile

CHILE, 19 Sep (EUROPA PRESS)

Un sismo de magnitud 5,8 en la escala Richter sacudió el norte de Chile este viernes, confirmó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños materiales.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 26 kilómetros al norte de Pica, en la región de Tarapacá, y tuvo una profundidad de 94 kilómetros. Además, se sintieron otros dos temblores de menor magnitud, 3,5 y 3,2, en la misma zona, sin reportes de afectados.

Chile, situado en el borde de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, es frecuente escenario de terremotos. Aunque la mayoría son de baja intensidad y pasan desapercibidos, las autoridades instan a la población a mantenerse alerta ante eventos sísmicos de mayor magnitud.