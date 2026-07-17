Sistema frontal en Chile dejó al menos cuatro muertos y siete heridos en el centro del país

Chile.- Al menos cuatro muertos y siete heridos por el sistema frontal que azota el centro de Chile - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

CHILE, 18 Jul (EUROPA PRESS)

Al menos cuatro personas fallecieron y siete resultaron heridas a causa del sistema frontal que afectó al centro-norte y centro-sur de Chile, generando fuertes vientos, lluvias intensas y un oleaje considerable. Este fenómeno dejó a más de 2.500 personas incomunicadas y cerca de 1.600 viviendas dañadas.

"Entre el tramo de Coquimbo y la Araucanía tenemos 99 personas damnificadas, 673 personas albergadas, 2.521 personas aisladas, la mayoría de ellos concentrados en la región de Coquimbo, producto de las crecidas de cauces y de esteros lesionados. Tenemos siete personas lesionadas y cuatro personas fallecidas, lamentablemente se ha sumado una nueva persona en este último momento", informó el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, tras reunirse en una mesa técnica.

Alvarado lamentó que el escenario se mantenga "complejo" y argumentó que todas las decisiones adoptadas "buscan anticiparse a los riesgos y proteger la vida de las personas". "Todavía enfrentaremos horas que serán exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse, a evitar desplazamientos si no son indispensables", agregó el ministro, quien adelantó que el sistema frontal se mantendría hasta el domingo en la zona afectada y continuaría extendiéndose hacia el sur.

Además de las consecuencias trágicas, las autoridades destacaron que alrededor de 368.000 clientes se vieron privados del suministro eléctrico en el tramo entre las regiones de Atacama y La Araucanía. Sin embargo, el servicio de agua potable funcionó con normalidad, reportándose problemas únicamente en el sector de San Luis, en la comuna de Colina, donde 2.000 clientes se quedaron sin suministro sanitario.

ALERTA ROJA EN DISTINTAS REGIONES

Tras evaluar la intensidad de las precipitaciones y sus posibles consecuencias, las autoridades decidieron activar la alerta roja en varias comunas y regiones del país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que la medida se aplicaría en las provincias de Choapa y Limarí, en la Región de Coquimbo; en toda la Región de Valparaíso; y en la comuna de María Pinto, perteneciente a la Región Metropolitana.

El funcionario manifestó preocupación por el riesgo de deslizamientos de tierra en sectores habitados. En este contexto, señaló que en Coquimbo se presta especial atención al sector de Infiernillo, mientras que en Valparaíso se identificaron hasta doce asentamientos en Viña del Mar y Valparaíso que podrían verse afectados.

Respecto a la Región Metropolitana, Pavez advirtió sobre la situación de algunos campamentos cercanos al río Mapocho, además de sectores como Talagante y 'La Islita', en Puente Alto. Estos últimos fueron evacuados preventivamente con apoyo de equipos municipales, Carabineros y las Fuerzas Armadas.

El subsecretario también indicó que el Gobierno inició un proceso de evaluación para identificar a las personas afectadas y coordinar la entrega de ayuda, comenzando a aplicar las fichas FIBE (Ficha Básica de Emergencia) en regiones como Biobío, La Araucanía y otras zonas del sur del país.