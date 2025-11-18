Temporal en Patagonia chilena deja cinco turistas extranjeros muertos en un parque nacional

Archivo - Chile.- Al menos cinco turistas extranjeros muertos en medio del temporal en un parque de la Patagonia chilena - Europa Press/Contacto/Kike Calvo - Archivo

CHILE, 18 Nov (EUROPA PRESS)

Un trágico suceso afectó a la Patagonia chilena, específicamente en un parque muy frecuentado por turistas. Cinco visitantes extranjeros fallecieron debido a las adversas condiciones climáticas que azotan esta zona. Las víctimas, de acuerdo con el delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, poseen nacionalidades mexicana, alemana y británica. Ruiz anunció: "Estamos en trámites de evacuación y consulares, a raíz de la nacionalidad de estas personas", según lo recogido por 'El Mercurio'.

El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó sus "más sentidas condolencias" a los familiares y amigos de los afectados por este lamentable evento. "Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos", aseguró.

Este accidente ha movilizado a diversos equipos de rescate, incluidos Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), quienes han enfrentado las duras condiciones climáticas, marcadas por intensas nevadas y vientos que alcanzaron velocidades de hasta 190 kilómetros por hora, para encontrar y evacuar a las personas extraviadas.